Torna la Champions League: Juventus - Young Boys in 4K HDR su Sky Q alle 18:55

Dopo la vittoria per 3-1 contro il Napoli, nell'anticipo della Serie A, la Juventus è pronta a tuffarsi nella Champions League. Orfana di Cristiano Ronaldo, espulso nel corso della prima partita contro il Valencia, la squadra di Massimiliano Allegri ospita in casa gli svizzeri dello Young Boys.

Il match è in programma questa sera, 2 Ottobre, alle 18:55 e sarà trasmesso in esclusiva su Sky per gli abbonati alla televisione da satellite, digitale terrestre e fibra. La diretta è prevista per le 18:55 con ampio pre e post partita condotto da Ilaria D'Amico.

Per i tifosi juventini ed in generale gli appassionati di calcio però c'è una piacevole novità. La partita infatti potrà essere vista in 4K HDR sui televisori compatibili dagli abbonati che posseggono il decoder Sky Q.

La partita potrà essere vista anche da mobile grazie a Sky Go, che proprio nel weekend si è rinnovata con la nuova versione. La speranza è che non si ripetano gli stessi disservizi che hanno accompagnato Sky Go e Now TV nel corso della prima giornata della competizione europea più importante.

Ricordiamo che almeno per questa sera non è prevista la trasmissione di alcuna partita in chiaro, mentre domani sera toccherà a Napoli - Liverpool in diretta su Rai 1.

L'altra squadra italiana impegnata in Champions League questa sera è la Roma, che ospita il Viktoria Plzen alle 21:00 allo Stadio Olimpico.