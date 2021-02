Torna la Champions League: ecco la partita trasmessa in chiaro da Mediaset

Dopo una lunga pausa, torna la Champions League. Si parte domani sera, martedì 15 Febbraio 2021, con il primo turno degli ottavi di finale della Coppa dalle Grandi Orecchie e, come di consueto, Mediaset trasmetterà una partita in chiaro su Canale 5.

Questa settimana non tocca ad alcuna squadra italiana: il Biscione trasmetterà sulla propria ammiraglia la super sfida tra Barcellona e Paris Saint Germain, in programma alle 21 dal Camp Nou di Barcelona. Le altre sfide invece saranno visibili esclusivamente su Sky per gli abbonati al pacchetto Sport.

La settimana prossima, 23 Febbraio 2021, invece sullo stesso canale sarà la volta di Lazio - Bayern Monaco, mentre per quanto riguarda le altre due italiane bisognerà aspettare il 9 Marzo 2021 per il ritorno tra Juventus e Porto ed il 16 Marzo per Real Madrid contro Atalanta.

Sempre dal fronte Champions, ricordiamo che Sky ha acquistato i diritti per la trasmissione della Champions League 2021/24, oltre che per l'Europa League e la nuova Conference League, sempre per le prossime tre stagioni.

Questi annunci arrivano in un contesto frenetico per i diritti tv sportivi, dal momento che la Lega ancora non ha trovato un accordo per i diritti della Serie A. Una decisione potrebbe arrivare già nel corso della settimana, ma al momento DAZN è in vantaggio su Sky.