Torna la Champions League: ecco le partite in chiaro su Canale 5 e su Prime Video

Martedì 14 Febbraio 2023 torna la Champions League, con l'andata degli ottavi di finale, e se manca ancora qualche settimana al fischio finale, è stata annunciata la suddivisione delle partite con le relative dirette in chiaro su Canale 5 ed Amazon Prime Video.

Di seguito la programmazione integrale:

Martedì 14/02/2023 ore 21 – Milan - Tottenham (Sky e Canale 5);

Mercoledì 15/02/2023 ore 21 – Borussia Dortmund - Chelsea (Amazon Prime Video);

Martedì 21/02/2023 ore 21 – Eintracht Francoforte - Napoli (Sky e Canale 5);

Mercoledì 22/02/2023 ore 21 – Inter - Porto (Amazon Prime Video);

Martedì 7/03/2023 ore 21 – Chelsea - Borussia Dortmund (Sky e Canale 5);

Mercoledì 8/03/2023 ore 21 – Tottenham - Milan (Amazon Prime Video);

Martedì 14/03/2023 ore 21 – Porto - Inter (Sky e Canale 5);

Mercoledì 15/03/2023 ore 21 – Napoli - Eintracht Francoforte (Amazon Prime Video).

Amazon come sempre garantirà su Prime Video la diretta di Champions League degli ottavi, dando priorità alle squadre italiane ad eccezione della sfida del 15 Febbraio 2023 quando trasmetterà l'andata di Borussia Dortmund - Chelsea. Per le partite in cui le italiane giocano in casa, sarà garantita anche la risoluzione 4K HDR.

Per quanto riguarda le partite trasmesse su Canale 5, si potrà accedere alla diretta anche in streaming attraverso l'applicazione del servizio Infinity.