Torna la Champions League: ecco le partite in chiaro e su Prime Video

Dopo la giornata di Serie A culminata nel big match tra Milan e Juventus di ieri sera, torna la Champions League con diversi scontri di rilievo anche per le squadre italiane, chiamate subito a dare una risposta in sfide decisive.

Per quanto riguarda le partite trasmesse in chiaro su Canale 5 e su Amazon Prime Video, per questa settimana toccherà ad Union Berlino - Napoli in programma martedì 24 Ottobre 2023 alle ore 21, che sarà visibile su Canale 5 oltre che su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, oltre che in streaming su Now e Mediaset Infinity.

Per quanto concerne la piattaforma di Amazon, invece, nel turno in questione è stata scelta la sfida tra Milan e Paris Saint Germain in programma mercoledì 25 Ottobre 2023 ale ore 21, che sarà visibile in esclusiva streaming per gli abbonati a Prime.

Tutte le altre sfide, inclusa Inter - Salisburgo di martedì 24 Ottobre alle ore 18:45 e Feyenoord - Lazio di mercoledì 25 Ottobre alle ore 18:45, saranno visibili in esclusiva su Sky per gli abbonati al pacchetto Sky Sport, su Now per coloro che hanno sottoscritto il ticket Sport e su Mediaset Infinity+.

Nel frattempo, in giornata odierna è atteso l’esito delle trattative per i diritti tv della Serie A: in ballo ci sono DAZN e Sky.