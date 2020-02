Torna la Champions League: ecco le partite trasmesse in chiaro da Mediaset

Torna la Champions League. Dopo quasi tre mesi di pausa, martedì prossimo riprende la competizione calcistica più prestigiosa ed importante del mondo, e come sempre Mediaset trasmetterà almeno una partita a settimana in chiaro su Canale 5. Di seguito il programma completo

Champions League in chiaro - Ottavi di finale

martedì 18 febbraio, ore 21:00 - Atletico Madrid-Liverpool;

martedì 25 febbraio, ore 21:00 - Napoli-Barcellona;

martedì 10 marzo, ore 21:00 - Valencia-Atalanta;

martedì 17 marzo, ore 21:00 - Juventus-Lione.

Come previsto dall'accordo stilato con Sky, la rete ammiraglia del Biscione trasmetterà la partita del martedì. Si parte già il 18 con Atletico Madrid - Liverpool, un match di cartello e sicuramente molto affascinante che vedrà coinvolta la squadra dei record di Jurgen Klopp.

Dalla settimana successiva invece scenderanno in campo su Canale 5 le italiane: il 25 Febbraio sarà la volta della supersfida del San Paolo tra Napoli e Barcellona, mentre il 10 Marzo toccherà all'Atalanta dei record di Gasperini al Mestalla contro il Valencia.

Per i tifosi della Juventus, invece, l'appuntamento da segnare è quello del 17 Marzo, con Juventus-Lione.

Ovviamente, tutte le partite che non saranno trasmesse da Canale 5 potranno essere viste in esclusiva su Sky, solo dagli abbonati al pacchetto Sky Sport. Lo stesso varrà anche per l'Europa League.

Il commento delle partite sarà affidato a Pierluigi Pardo, mentre Giorgia Rossi condurrà il pre e post partita.

Per la sintonizzazione dei canali Mediaset, vi rimandiamo alla nostra guida con le frequenze.