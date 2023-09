Torna la Champions League: ecco le prime 4 partite trasmesse su Prime Video

Il Campionato di Serie A si prende una pausa dopo le prime tre giornate, a causa degli impegni delle nazionali. Al ritorno però le squadre italiane e non sono attese da una serie di impegni importanti, tra cui il ritorno della Champions League.

Champions League che anche quest’anno sarà trasmessa su Prime Video, oltre che su Sky e Mediaset. La piattaforma di Amazon infatti ha mantenuto i diritti per trasmettere la migliore partita del mercoledì in streaming gratuito per gli abbonati a Prime.

Quest’oggi proprio da Amazon sono arrivate le indicazioni delle prime quattro partite che potranno essere seguite dagli utenti:

Mercoledì 20 settembre: Real Sociedad (ESP) vs FC Inter (ITA)

Mercoledì 4 ottobre: Borussia Dortmund (GER) vs AC Milan (ITA)

Mercoledì 25 ottobre: Paris Saint-Germain (FRA) vs AC Milan (ITA)

Mercoledì 8 novembre: FC Salzburg (AUT) vs FC Inter (ITA)

Ci sarà subito ampio spazio per le due squadre milanesi, che insieme a Napoli e Lazio saranno impegnate nella Champions League 2023. Prime Video trasmetterà in particolare il bigmatch del 25 Ottobre 2023 del Parco Dei Principi, quando il Milan farà visita al PSG dell’ex portiere Gianluigi Donnarumma.

A stretto giro di orologio dovrebbero anche arrivare gli annunci di Mediaset, che trasmetterà su Canale 5 la migliore partita del martedì sera.