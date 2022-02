Torna la Champions League su Prime Video: tocca ad Inter-Liverpool

Amazon ha già scelto da tempo le partite degli ottavi di Champions visibili su Prime Video, ed il prossimo 16 Febbraio 2022 si torna subito in campo con una super sfida con protagonista una squadra italiana.

Come abbiamo avuto modo di raccontare, il pick è andato sulla super sfida del 16 Febbraio 2022 tra l'Inter di Simone Inzaghi ed il Liverpool di Jurgen Klopp, in una partita che si prospetta ricca di emozioni e colpi di scena.

La diretta partirà il 16 Febbraio 2022 alle ore 19:30, condotta da Giulia Mizzoni che presenterà il match insieme a Julio Cesar, Diego Milito e Gianfranco Zola. La telecronaca invece sarà affidata ovviamente a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, accompagnati a bordo campo da Alessandro Alciaato ed Alessia Tarquinio.

La partita può essere vista direttamente attraverso la pagina dedicata, ovviamente solo da coloro che sono in possesso di un account Prime con abbonamento attivo.

Nelle FAQ presenti a bordo pagina, Amazon sottolinea che "se vedi il messaggio “Questo video non è disponibile” su dispositivo mobile, significa che i servizi di localizzazione potrebbero essere disattivati. Per risolvere questo problema, vai alle impostazioni del tuo dispositivo e attiva i servizi di localizzazione per Prime Video". La partita dovrebbe essere disponibile anche in 4K HDR.