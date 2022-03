Torna la Champions League: scelte le partite in chiaro su Canale 5 e Prime Video

Torna la Champions League, con il ritorno degli ottavi di finale che vedranno protagoniste anche Inter e Juventus, che di fronte si troveranno Liverpool e Villareal. Quando manca sempre meno al fischio d’inizio, sono state annunciate le gare che saranno trasmesse in chiaro.

Martedì 8 Marzo (subito dopo il keynote Apple) alle 21 su Canale 5 sarà la volta di Liverpool-Inter: la squadra di Simone Inzaghi, dopo il 2-0 dell’andata, fa visita ai ragazzi di Jurgen Klopp ad Anfield con l’obiettivo di ribaltare un passivo pesante anche alla luce della prestazione che ha regalato ai suoi tifosi. Per l’Inter si tratta del debutto in chiaro su Canale 5, dal momento che durante la fase a gironi non era mai toccato ai Campioni d’Italia.

Anche Amazon, contestualmente, ha annunciato la partita che sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati a Prime Video a partire dalle ore 21 di Mercoledì 8 Marzo 2022. Si tratta del ritorno tra Real Madrid e Paris Saint Germain, che all’andata era stata vinta dai parigini in extremis con un gran gol di Kylian Mappe. Anche in questo caso, la visione sarà gratuita solo per coloro che posseggo un abbonamento al servizio di Amazon, e sarà accessibile da smartphone, PC, tablet e TV direttamente nell’applicazione Prime Video.