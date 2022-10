Torna la Champions League: scelte le partite in chiaro su Prime Video e Canale 5

Dopo la pausa per le nazionali, è tornato il campionato di Serie A che ha dato il via ad un vero e proprio tour de force che ci porterà ai Mondiali di Qatar 2022 a cui, purtroppo, non prenderà parte la nazionale italiana. Domani però si è già in campo con la Champions League.

La Coppa dalle Grandi Orecchie che, come ormai noto, si potrà seguire sia sua Sky (che detiene il pacchetto più corposo) che su Amazon Prime Video e Canale 5.

Proprio queste due emittenti hanno scelto le partite che trasmetteranno rispettivamente in streaming gratuito per gli abbonati ad Amazon Prime e su Canale 5.

Il colosso di Seattle, mercoledì 5 ottobre a partire dalle ore 21 proporrà il supermatch di Stamford Bridge tra il Chelsea ed il Milan, mentre mercoledì 12 Ottobre allo stesso orario sarà la volta di Barcellona - Inter.

Proprio l’andata di Inter - Barcellona di mercoledì 4 Ottobre sarà invece trasmessa in chiaro su Canale 5.

Tutti gli altri match, inclusi Napoli-Ajax e Juventus-Maccabi Haifa, saranno disponibili in esclusiva su Sky Sport.

Sempre a proposito di Amazon, ricordiamo che la prossima settimana andrà in scena il secondo Amazon Prime Day del 2022, in programma l’11 e 12 Ottobre con tantissimi sconti.