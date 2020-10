Torna la Champions League: dove vedere le partite di Juventus, Lazio, Inter ed Atalanta

Dopo la ripresa del campionato, torna anche la Champions League, che vede protagoniste quattro squadre italiane: Juventus, Inter, Lazio ed Atalanta, tutte impegnate in sfide che si prospettano già decisive per il passaggio del turno.

Si parte nella giornata di domani, alle 18:55 con la Juventus in trasferta a Kiev contro la Dinamo Kiev. Il match potrà essere visto in esclusiva su Sky, per gli abbonati al pacchetto Sport, anche in 4K su Sky Sport Uno e Sky Sport sulle varie piattaforme.

Sempre domani, martedì 20 Ottobre 2020, sarà la volta del supermatch Lazio - Borussia Dortmund: anche questa partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky, anche in 4K per gli abbonati Sky Q, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e su digitale terrestre oltre che su fibra.

Mercoledì invece scende in campo l’Inter di Antonio Conte, che allo Stadio San Siro alle 21 ospita il Borussia Mönchengladbach. Come previsto dal palinsesto Mediaset, la partita sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5 e Canale 5 HD, con ampio pre e post partita condotto da Giorgia Rossi.

Allo stesso orario, andrà in scena anche la partita tra Midtjylland ed Atalanta, sempre alle 21. Questa però potrà essere vista in esclusiva su Sky Sport.