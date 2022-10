Torna la Coppa Italia: il programma delle partite in chiaro su Italia 1 e 20

Archiviata la due giorni di Champions League, torna nuovamente la Coppa Italia con tre giorni di sfide che, in questa fase iniziale, non interesseranno le big del nostro campionato. Vediamo la programmazione delle sfide di Coppa Italia in onda su Italia 1 e 20.

Partendo dalla programmazione di martedì 18 Ottobre:

Ore 18:00, Genoa vs Spal su Italia 1 con telecronaca di Roberto Ciarapica e Andrea Agostnelli

Ore 21:00, Torino vs Cittadella su Canale 20 con telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin

Al termine dei due match, sempre sul canale 20 andrà in onda lo Studio Coppa Italia condotto da Monica Bertini con Mino Taveri, Ciccio Graziani, Stefano Sorrentino e Graziano Cesari.

Per quanto riguarda la programmazione di mercoledì 19 Ottobre:

Ore 15:00, Spezia vs Brescia su Italia 1 con telecronaca di Simone Malagutti e Giancarlo Camolese

Ore 18:00, Parma vs Bari su Italia 1 con telecronaca di Fabrizio Ferrero ed Andrea Agostnelli

Ore 21:00, Udinese vs Monza con telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Anche in questo caso, sarà in onda su Italia 1 al termine delle partite lo studio Coppa Italia condotto da Monica Bertini con ospiti Mino Taveri, Fabrizio Ravanelli, Giuseppe Incocciati e Mauro Bergonzi.

Infine, ecco la programmazione per giovedì 20 Ottobre 2022:

Ore 15:00, Cremonese vs Modena in diretta su Italia 1 con telecronaca di Federico Mastria e Giancarlo Camolese;

Ore 18:00, Sampdoria vs Ascoli in diretta su Italia 1 con telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin;

Ore 21:00, Bologna vs Cagliari in diretta su Italia 1 con telecronaca di Massimo Callgari e Roberto Cravero.

Lo studio Coppa Italia andrà in onda su Italia 1 sarà condotto da Monica Bertini in compagnia di Ciccio Graziani, Stefano Sorrentino e Graziano Cesari. Le partite saranno visibili in streaming anche sulle piattaforme di Mediaset.