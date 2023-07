Torna domani 7 Luglio 2023 il Sottocosto Euronics: 10 giorni di offerte irresistibili

Euronics ha annunciato che da domani 7 Luglio 2023 sarà disponibile nei negozi della catena ed online il nuovo volantino “Tuffati nel Sottocosto di Euronics”. che proporrà 10 giorni di offerte definite “irresistibili”.

Lo store, nella fattispecie, darà la possibilità di acquistare con sconti a doppia cifra tantissimi prodotti.

Ad esempio, nel primo comunicato diffuso si parla di un TV LED da 65 pollici in 4K a 599 Euro, ma anche un frigorifero combinato classe C a 699 Euro. Un notebook transparent silver di ASUS invece potrà essere portato a casa a 699 Euro, mentre il Realme 11 Pro con 512GB di storage viene proposto a 449 Euro ed il Redmi Note 12 Pro a 269 Euro.

Le promozioni però toccheranno tantissime categorie di prodotto: da piccoli a grandi elettrodomestici per la casa, passando per dispositivi per il lavoro e grandi schermi che permettono di rilassarsi nel tempo libero, senza dimenticare ovviamente gli smartphone che permetteranno di godersi e condividere le prossime vacanze estive.

Il volantino sarà disponibile sia online che nei punti vendita da domani, 7 Luglio 2023, per sette giorni. Ovviamente vi aggiorneremo appena saranno disponibili le offerte su queste pagine e sul canale Telegram di Everyeye, a cui vi invitiamo ad iscrivervi.