Torna Every Talk: oggi parliamo con LG delle ultime novità in ambito TV

Torna il nostro appuntamento con Every Talk. Questo pomeriggio alle ore 14 saremo in diretta con LG su Twitch per parlare delle ultime novità in ambito TV della casa coreana, con un focus sul C1 OLED.

LG ha infatti svelato al CES 2021 la nuova lineup di TV OLED per il 2021, in cui figura anche il modello C1 che si aggiunge alle serie Z1, G1, B1 ed A1.

Per i prezzi italiani dei TV LG OLED 2021, vi rimandiamo alla nostra notizia: il modello C1 è disponibile in varie dimensioni: si parte dai 48 pollici per arrivare agli 83", passando per i 55, 65 e 77 pollici.

L'appuntamento quindi è fissato alle ore 14, sul canale Twitch di Everyeye a cui rinnoviamo l'invito ad iscrivervi per restare sempre aggiornati sulla nostra programmazione.