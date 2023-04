Torna la Huawei Week: tanti prodotti scontati con coupon fino a 300 Euro!

la scorsa Huawei Week si è tenuta a gennaio, ma ora il colosso cinese della tecnologia è tornato con una serie di nuove offerte sul Huawei Store che permettono ai fan della compagnia di risparmiare fino a 300 Euro su diversi prodotti tra tablet, smartphone, laptop e indossabili. Vediamo insieme le offerte più interessanti proposte da Huawei.

Partiamo con il Huawei MatePad 11 6/128 GB Wi-Fi, venduto in sconto a 399,99 Euro, contro un MSRP pari a 499,99 Euro. Fino al 1° maggio, inoltre, potrete ottenere un coupon per un extra-sconto di 20 Euro sul prezzo di vendita del device. Il medesimo coupon può essere applicato sulle Huawei Freebuds 5i, vendute a 99,90 Euro e che possono essere ulteriormente scontate di 20 Euro. Aggiungendo altri 99 centesimi, inoltre, vi porterete a casa un'ID Case di Huawei per gli auricolari.

Il medesimo extra-coupon da 20 Euro può poi essere utilizzato per l'acquisto di Huawei Watch GT 3 Pro, che al momento viene venduto sul marketplace Huawei al prezzo di 399,99 Euro, contro i 499,99 di listino. Con il coupon, dunque, vi porterete a casa il device a 379 Euro: un ottimo prezzo per un indossabile di nuova generazione.

Un coupon da 50 Euro può essere invece applicato sull'acquisto di un Huawei MateBook D16 con Intel Core i7, RAM da 16 GB e SSD da 512 GB. Il laptop Windows 11 viene proposto al prezzo di 1.199,99 Euro (a cui va sommato l'extra-sconto da 50 Euro), contro i 1.299,99 di listino. Anche il Huawei MatePad Paper può essere scontato mediante l'extra-coupon da 50 Euro: il tablet viene venduto su Huawei Store a 499,90 Euro, senza ulteriori sconti.

Passiamo ora ai coupon più corposi: acquistando un Huawei MateBook 16s o un Huawei Mate 50 Pro, infatti, riceverete un coupon da 100 Euro per scontare il device di vostra scelta. Il laptop viene proposto al prezzo di 1.499,99 Euro, circa 200 in meno del MSRP, pari a 1.699 Euro. Lo smartphone, invece, ha un costo di 1.099,90 Euro, contro un prezzo di listino di 1.199,90 Euro.

Infine, un extra-bonus da ben 300 Euro si applica su Huawei MateBook X Pro e Huawei Mate Xs 2. Il laptop, venduto nella versione con Intel Core i7, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD, ha un costo di 1.999,99 Euro, contro i 2.199 di listino. Con il coupon, dunque, potrete portare a casa il dispositivo ad un prezzo di 1.699,99 Euro. Lo smartphone pieghevole, invece, è in vendita a 1.999,90 Euro.