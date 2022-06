Torna Iliad Dati 300, offerta da 13,99 Euro al mese con solamente 300 GB in 4G

Vi ricordate l’offerta Dati 300 di Iliad lanciata lo scorso aprile per proporre, specialmente alle aziende, un pacchetto mobile esclusivamente dotato di connessione Internet? Ebbene, dopo essere svanita a inizio maggio Dati 300 è tornata sul sito Iliad per un altro mese.

Visitando il portale ufficiale dell’operatore telefonico di Benedetto Levi scopriamo, infatti, che Iliad Dati 300 è tornata disponibile fino al prossimo 12 luglio 2022 allo stesso prezzo mensile di 13,99 Euro per sempre, con attivazione dal costo di 9,99 Euro. Il bundle completo, rammentiamo, comprende 300 Giga in 4G/4G+, 10 Giga per il roaming nell’Unione Europea e hotspot incluso.

Nel caso in cui sia necessario effettuare chiamate o inviare SMS in Italia ed Europa, i prezzi saranno pari rispettivamente a 0,28 Euro al minuto e 0,28 Euro per SMS. Superati i 300 gigabyte, invece, previo consenso espresso gli utenti continueranno a navigare a 0,90 Euro ogni 100 megabyte. La stessa società sottolinea, dunque, che il piano Dati 300 è “dedicato ai nuovi utenti che hanno bisogno di avere solo GB. Ideale per navigare in mobilità e in casa con un router, senza linea fissa”.

Se invece siete interessati a una offerta mobile che abbia un bundle dati più completo, vi rimandiamo alla lista di offerte Iliad disponibili a giugno 2022 con prezzi a partire da 4,99 Euro al mese.