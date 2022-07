Torna Iliad Giga 80 da 7,99 Euro al mese, disponibile online e presso Iliad Store

Iliad ha rimosso l’offerta Flash 100 da 7,99 Euro al mese dal suo catalogo giusto ieri, 30 giugno 2022, dopo due settimane di disponibilità sul portale ufficiale e presso i negozi. A sostituirla ora c’è di nuovo Iliad Giga 80 da 7,99 Euro al mese, offerta che resterà disponibile fino a nuova comunicazione.

Recandosi sul sito Iliad, infatti, troviamo al posto di Iliad Flash 100 l’offerta Giga 80 da 7,99 Euro al mese che include nel pacchetto dati chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili italiani e diverse destinazioni internazionali, oltre a SMS senza limiti verso tutti e 80 Giga di Internet mobile in 4G+. L’attivazione costa in tutto 17,98 Euro, dove 9,99 Euro sono necessari per la scheda SIM nel formato trio e 7,99 Euro sono per la prima mensilità anticipata.

Le chiamate internazionali illimitate sono disponibili verso fisso e mobile in Canada e USA, e solo verso fisso in destinazioni come Austria, Brasile, Germania, Francia, Grecia, Spagna, India, Polonia, Romania, Regno Unito e Svizzera.

L’attivazione potrà essere effettuata tramite la pagina dedicata o presso Iliad Store e Corner sparsi in tutta Italia, ma solo dai nuovi clienti. Ricordiamo, peraltro, che da oggi l’operatore ha aggiornato le soglie di Giga accessibili in Roaming UE.

Nella giornata di ieri, 30 giugno 2022, TIM ha invece reso disponibili tre nuove offerte telefoniche a partire da 7,99 Euro al mese.