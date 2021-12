Torna il malware Joker su Android: attenti a queste nuove app infette!

Ancora una volta il malware Joker torna sul Play Store di casa Google con nuove applicazioni che, sorprendentemente, hanno già visto un numero di download piuttosto elevato. Dopo le sette app infette scoperte da Kaspersky, una analisi pubblicata di recente conferma la presenza di un’altra serie di prodotti con tale virus.

A renderla nota all’utenza sono stati gli esperti di Pradeo Security giusto nella giornata di ieri. Con un articolo dedicato sul loro blog, essi hanno trattato la presenza di Joker all’interno di applicazioni installate complessivamente da più di mezzo milione di utenti su scala globale. La lista è la seguente:

Color Message

Safety AppLock

Convenient Scanner 2

Push Message-Texting&SMS

Emoji Wallpaper

Separate Doc Scanner

Fingertip GameBox

Color Message è la più importante del gruppo, in quanto solo essa è stata scaricata da oltre 500.000 utenti. Si tratta di un servizio di messaggistica che, a causa del malware Joker, non solo accede a SMS e all’attività della vittima sullo smartphone infetto, ma provvede anche all’iscrizione del numero di telefono del malcapitato a servizi in abbonamento. Fortunatamente noi italiani siamo ormai al sicuro da tale pericolo, in quanto proprio nel 2021 è stata disattivata tale funzione. Tuttavia, resta un rischio di sicurezza importante alla luce dell’accesso a dati sensibili.

In poche parole, se avete una di queste applicazioni sul vostro smartphone si consiglia di disinstallarle immediatamente, mentre il colosso di Mountain View provvede alla loro rimozione dal Play Store. Per essere ulteriormente al sicuro, si consiglia inoltre una scansione con antivirus mobile come Malwarebytes, Kaspersky o altri servizi analoghi.

Giusto pochi giorni fa abbiamo anche parlato del ritorno del malware bancario Anubis su Android.