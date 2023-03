Torna un po' di musica su Facebook ed Instagram: disponibili le canzoni di Soundreef

Mentre la musica di SIAE è sparita da Meta, su Instagram e Facebook torna qualche traccia italiana. Come spiegato dalla stampa oggi, infatti, il gruppo californiano ha trovato l’accordo con Soundreef, la società indipendente che rappresenta molti artisti italiani.

L’annuncio è stato dato da Davide D’atri a Repubblica, a cui ha spiegato che ha ottenuto da Meta il via libera affinchè le canzoni degli autori rappresentati dalla società da lui fondata tornino disponibili sui social network. “A nessuno è piaciuta la decisione di Meta, neppure a noi, ma si sono messi a disposizione e abbiamo dialogato per ristabilire il nostro catalogo” spiega il fondatore di Soundreef che gestisce tra gli altri i diritti di Ultimo, Fedez, Rkomi, Gigi D’Alessio ed i Pooh.

Nessuna novità invece dal fronte SIAE, i cui cataloghi continuano ad essere indisponibili. D’Atri ha spiegato che SIAE dal suo canto “ha il diritto di rifiutare le condizioni proposte ai suoi iscritti, ma si deve rendere conto che la decisione ha impatto sui non iscritti e sull’intero settore. D’altro canto, spero che Meta faccia un passo”.

LA SIAE ha giudicato non sufficiente la proposta messa sul tavolo da Meta, che ha accordi in essere con altri social come YouTube e TikTok. Il mancato accordo ha provocato non poche tensioni, dal momento che gli stream sui social rappresentano una percentuale importante degli ascolti complessivi. In una lettera inviata agli associati, SIAE ha spiegato le ragioni del mancato accordo con Meta.