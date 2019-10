Torna su Netflix Italia il mese di prova gratis, con delle novità rispetto al passato

Dopo la cancellazione di Febbraio, che aveva provocato non poco malumore tra gli utenti, torna su Netflix Itala il mese di prova gratuito, con delle novità importanti. La società americana infatti nell'headline inserito in homepage specifica che potranno godere dei 30 giorni gratis solo chi soddisferà dei requisiti.

Netflix infatti informa che riceveranno la prova gratuita solo coloro che si abboneranno usando una carta di credito o debito. La piattaforma di streaming ha anche precisato che, onde evitare addebiti non desiderati, informerà gli utenti tre giorni prima dell'entrata in vigore dell'abbonamento a pagamento, per permettere loro di scegliere quando disabilitarlo.

Una novità senza dubbio importante, che sarà apprezzata da coloro che decideranno di testare il servizio, che conclude una settimana molto ricca dal fronte Netflix in Italia. Proprio qualche giorno fa infatti è stata annunciata la partnership con Mediaset e l'apertura della sede italiana, annunciata dal CEO Reed Hastings. Il colosso dell'intrattenimento americano ha svelato che produrrà cinque pellicole originali in collaborazione con il Biscione, ma secondo molti la collaborazione potrebbe anche portare alla trasmissione di Stranger Things su Italia 1.

Nella giornata di ieri Sky ha anche ufficialmente lanciato l'offerta Intrattenimento Plus per gli abbonati a Sky Q, che integra l'abbonamento a Netflix in quello della pay tv.