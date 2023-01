Si torna a parlare delle AirPods Lite: lancio nel 2024 ad un prezzo bomba?

Nuovi rumor sulle AirPods Lite dopo quelli di inizio anno. Dando ormai per assodato che non vedremo nel 2023 le cuffie e basso costo di Apple, sono emerse delle nuove voci su come potrebbero essere e soprattutto quanto potrebbe costare.

Il popolare analista Ming-Chi Kuo ha spiegato che Apple potrebbe iniziare a spedire le AirPods Max di seconda generazione e le AirPods Lite nella seconda metà dal 2024, o al massimo nella prima metà del 2025.

Le AirPods Max 2 sono attese già da diversi mesi dagli appassionati, dal momento che il primo modello è stato lanciato quasi due anni fa ad un prezzo non propriamente accessibile, ma occorre anche sottolineare che si tratta di un prodotto rivolto ad una determinata fascia di clientela e che potrebbero non essere apprezzate da tutti. Per le AirPods Max 2 sono attesi grandi cambiamenti ed alcuni brevetti emersi nel 2022 parlavano anche della possibile sostituzione della Digital Crown con un touchpad, oltre che dell’utilizzo di tessuti intelligenti sensibili al tocco ed ai controlli touch.

Kuo però afferma anche che Apple dovrebbe lanciare un modello di AirPods più economico, da 99 Dollari. Con queste il colosso di Cupertino intende inserirsi in un segmento di mercato importante ma al momento dominato da altri marchi. Non è chiaro però che tipo di specifiche sfoggeranno.