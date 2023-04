Si torna a parlare di juice jacking: cos'è, e come difendersi dalla nuova truffa

Qualche ora fa su queste pagine abbiamo riportato l'avvertimento dell'FBI sull'utilizzo dei caricatori pubblici per smartphone, tablet e PC presenti in aeroporti e centri commerciali, e si è tornato a parlare del fenomeno del "juice jacking". Ma cosa è?

Siamo di fronte ad una simil truffa, che rispetto a quelle che siamo stati abituati a conoscere in passato funziona in maniera differente.

La tecnica consiste nell'installazione di un malware direttamente nella colonnina di ricarica dei dispositivi, che viene appunto utilizzata dagli utenti che affollano gli spazi pubblici per caricare i device in attesa che parta il volo o tra un acquisto e l'altro. Proprio il fatto che ad essere interessate siano le colonnine presenti in spazi molto affollati amplifica la portata di questo fenomeno, mettendo a rischio i dati personali di migliaia di persone.

Una volta che il malware viene installato nella colonnina, proverà ad infettare tutti i dispositivi che si collegano all'ingresso USB: in alcuni casi vengono rubati i dati personali presenti su di essi, in altri possono infettare gli smartphone intercettando le credenziali anche bancarie, facendole finire tra le mani dei malviventi informatici che a loro volta poi possono accedere ai conti bancari svuotandoli.

La Federal Communication Commission americana ha inoltre spiegato che i malviventi potrebbero lasciare attaccati alle colonnine anche cavi modificati.

Il consiglio quindi è di evitare di affidarsi a queste colonnine. Per gli utenti iPhone, viene anche consigliato di non cliccare su "Fidati" sul popup che compare quando si collega lo smartphone a queste colonnine.