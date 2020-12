Torna il Q&A Tech: appuntamento oggi 11 Dicembre alle 14:00 su Twitch!

Torna, oggi pomeriggio alle 14:00, sul nostro canale ufficiale Twitch l'appuntamento con la redazione tech di Everyeye.it, che risponderà alle vostre domande su tutto quanto concerne il mondo della tecnologia ed informatica.

Sarà ovviamente l'occasione per discutere di Cyberpunk 2077 (qui trovate la recensione a cura di Alessandro Bruni) e delle configurazioni ideali per farlo girare al meglio sul PC, ma parleremo anche ovviamente delle componenti hardware giunte sul mercato proprio in tempo per il Natale. Di recente abbiamo pubblicato la recensione dell'AMD Radeon 6900 XT, la nuova top di gamma di AMD, ma si parlerà anche di monitor, TV, smartphone e tutto ciò che riguarda l'elettronica di consumo.

Se avete bisogno di qualche consiglio su cosa acquistare a Natale potete liberamente porre le vostre domande in diretta su Twitch o direttamente nella sezione commenti, che vi invitiamo ad utilizzare già da ora.

Rinnoviamo l'invito ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye e ad attivare le notifiche per non perdervi nemmeno una delle nostre dirette. Ci vediamo alle 14!