Torna il Q&A Tech: appuntamento oggi 13 Ottobre alle 15 su Twitch

Torna l'appuntamento con la sezione tech di Everyeye su Twitch. Oggi pomeriggio, 13 Ottobre 2021 alle ore 15, siamo pronti a tenervi compagnia per rispondere alle vostre domande su tutto quanto concerne il mondo della tecnologia ed informatica.

Questo nuovo Q&A arriva a pochi giorni dal via di una settimana che si preannuncia scoppiettante per il mercato: il 18 Ottobre 2021 seguiremo il keyntoe Apple Unleashed, nel corso del quale il colosso di Cupertino dovrebbe presentare la nuova generazione di MacBook Pro ed il nuovo chipset M1. Il 19 invece sarà la volta di Google con l'evento di presentazione dei nuovi Pixel 6 che, però, non è detto che arrivino in Italia. La tre giorni si chiuderà con il Galaxy Unpacked Part 2 di Samsung, in programma il 20 Ottobre alle ore 16 italiane.

Tutti questi appuntamenti si aggiungono a quello della scorsa settimana, quando Microsoft ha finalmente dato il via alla distribuzione di Windows 11 che, però, come raccontato, non è esente da problemi.

Come sempre, rinnoviamo il nostro invito ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye.it per seguire la programmazione integrale della redazione ed anche il Q&A Tech di oggi.

Potete utilizzare la sezione commenti della notizia per lasciare le vostre domande a cui risponderemo durante la live.