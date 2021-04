Torna il Q&A Tech: vi aspettiamo oggi alle 15 su Twitch. Lasciateci le domande!

Dopo la prima puntata di Silicon Valley, torna questo pomeriggio sul nostro canale Twitch l'appuntamento con il Q&A in compagnia della redazione tech di Everyeye. Trascorreremo con voi due ore in cui risponderemo alle vostre domande e parleremo delle ultime novità dal fronte tech.

Non possiamo non partire dal breve ma denso evento Apple di ieri pomeriggio, nel corso del quale la compagnia di Cupertino ha annunciato la nuova Apple TV 4K, che è stata rinnovata con un telecomando riprogettato ed un sistema di calibrazione tramite iPhone, ma anche dei nuovi coloratissimi iMac con chip M1, senza dimenticare gli attesissimi AirTag e la più recente generazione di iPad Pro con schermo Mini LED ed ovviamente SoC M1.

Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per lasciarci le vostre domande, a cui risponderemo ovviamente in diretta.

L'appuntamento è in programma alle ore 15 sul canale Twitch di Everyeye.