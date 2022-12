Torna il Q&A Tech: appuntamento oggi 14 Dicembre 2022 alle 15 su Twitch!

Puntuale come ogni mercoledì, torna l'appuntamento con il Q&A in compagnia della redazione tech di Everyeye.it. A partire dalle ore 15 di oggi, 14 Dicembre 2022, siamo pronti a farvi compagnia direttamente dai nostri studi di Milano.

Nella settimana della recensione di RTX 4090 TUF, la carne al fuoco è davvero tanta nonostante manchino ormai pochi giorni al Natale. In giornata odierna intanto sono arrivati gli ultimi rumor sulla NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, grazie ad un popolare leaker che tramite il suo account ufficiale Twitter ha svelato gran parte della scheda tecnica.

Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti per lasciarci le vostre domande su schede video, schede madri, componenti per PC, monitor, TV ed elettronica di consumo ed informatica. Risponderemo direttamente in diretta.

Rinnoviamo il nostro invito ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye per non perdere nemmeno un istante della nostra programmazione. Utilizzando il Prime è anche possibile abbonarsi in maniera totalmente gratuita, per supportare il nostro lavoro.