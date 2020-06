Torna in sconto su Amazon l'SSD interno Crucial da 1 terabyte

A qualche ora dall'offerta sull'Huawei MateBook 13, torniamo nel listino Amazon per riportare un altro sconto proposto dall'e-commerce. Ad essere interessato è un SSD interno targato Crucial, che subisce un'altra riduzione del prezzo rispetto all'offerta riportata qualche giorno fa.

L'SSD Crucial BX500 da 1 terabyte infatti è disponibile a 100,14 Euro, il 24% in meno rispetto ai 131,99 Euro di listino, per un risparmio quindi di 31,85 Euro.

L'SSD da 2,5 pollici è in grado di avviare più velocemente i programmi, oltre che i dati, ma nel pacco gli utenti avranno a disposizione anche una serie di strumenti per l'installazione con tanto di video illustrativi che renderanno il processo ancora più immediato. I benefici sono tanti anche in termini di efficienza energetica, che è 45 volte superiore rispetto ad un disco rigido tradizionale.

Amazon gestisce la vendita e la spedizione, ma nelle note leggiamo che "l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto". Gli utenti potranno comunque scegliere la spedizione in imballaggio Amazon al momento dell'acquisto. Il colosso di Jeff Bezos inoltre garantisce anche la consegna gratuita grazie al Prime se si effettua l'ordine entro 3 ore e 50 minuti. E' possibile anche scegliere la copertura guasti per due anni a 10,89 Euro.