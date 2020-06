Torna la Serie A: il calendario completo delle partite di Sky e DAZN

Torna finalmente la Serie A, e Sky e DAZN hanno già stilato il calendario delle dirette e le partite che trasmetteranno durante l'estate. Come sempre, per 7 match su 10 saranno visibili in esclusiva sulla pay tv, mentre la restante parte sulla piattaforma di streaming. dazn1 everyeye dazn

Sesta giornata di ritorno (recupero)

20/06/2020 Sabato 19.30 TORINO – PARMA

20/06/2020 Sabato 21.45 HELLAS VERONA – CAGLIARI (DAZN)

21/06/2020 Domenica 19.30 ATALANTA – SASSUOLO

21/06/2020 Domenica 21.45 INTER – SAMPDORIA

Ottava giornata di ritorno

22/06/2020 Lunedì 19.30 LECCE – MILAN

22/06/2020 Lunedì 19.30 FIORENTINA – BRESCIA

22/06/2020 Lunedì 21.45 BOLOGNA - JUVENTUS

23/06/2020 Martedì 19.30 HELLAS VERONA – NAPOLI (DAZN)

23/06/2020 Martedì 19.30 SPAL – CAGLIARI

23/06/2020 Martedì 21.45 GENOA – PARMA (DAZN)

23/06/2020 Martedì 21.45 TORINO – UDINESE

24/06/2020 Mercoledì 19.30 INTER - SASSUOLO (DAZN)

24/06/2020 Mercoledì 21.45 ATALANTA – LAZIO

24/06/2020 Mercoledì 21.45 ROMA – SAMPDORIA

Nona giornata di ritorno

26/06/2020 Venerdì 21.45 JUVENTUS – LECCE

27/06/2020 Sabato 17.15 BRESCIA – GENOA

27/06/2020 Sabato 19.30 CAGLIARI – TORINO

27/06/2020 Sabato 21.45 LAZIO – FIORENTINA (DAZN)

28/06/2020 Domenica 17.15 MILAN – ROMA (DAZN)

28/06/2020 Domenica 19.30 NAPOLI – SPAL

28/06/2020 Domenica 19.30 SAMPDORIA – BOLOGNA

28/06/2020 Domenica 19.30 SASSUOLO – HELLAS VERONA (DAZN)

28/06/2020 Domenica 19.30 UDINESE – ATALANTA

28/06/2020 Domenica 21.45 PARMA – INTER

Decima giornata di ritorno

30/06/2020 Martedì 19.30 TORINO – LAZIO

30/06/2020 Martedì 21.45 GENOA – JUVENTUS

01/07/2020 Mercoledì 19.30 BOLOGNA – CAGLIARI

01/07/2020 Mercoledì 19.30 INTER – BRESCIA (DAZN)

01/07/2020 Mercoledì 21.45 FIORENTINA – SASSUOLO

01/07/2020 Mercoledì 21.45 HELLAS VERONA – PARMA

01/07/2020 Mercoledì 21.45 LECCE – SAMPDORIA (DAZN)

01/07/2020 Mercoledì 21.45 SPAL – MILAN

02/07/2020 Giovedì 19.30 ATALANTA – NAPOLI (DAZN)

02/07/2020 Giovedì 21.45 ROMA – UDINESE

Undicesima giornata di ritorno

04/07/2020 Sabato 17.15 JUVENTUS - TORINO

04/07/2020 Sabato 19.30 SASSUOLO – LECCE

04/07/2020 Sabato 21.45 LAZIO – MILAN (DAZN)

05/07/2020 Domenica 17.15 INTER – BOLOGNA (DAZN)

05/07/2020 Domenica 19.30 BRESCIA – HELLAS VERONA

05/07/2020 Domenica 19.30 CAGLIARI – ATALANTA

05/07/2020 Domenica 19.30 PARMA – FIORENTINA

05/07/2020 Domenica 19.30 SAMPDORIA – SPAL (DAZN)

05/07/2020 Domenica 19.30 UDINESE – GENOA

05/07/2020 Domenica 21.45 NAPOLI – ROMA

Dodicesima giornata di ritorno

07/07/2020 Martedì 19.30 LECCE – LAZIO

07/07/2020 Martedì 21.45 MILAN – JUVENTUS (DAZN)

08/07/2020 Mercoledì 19.30 FIORENTINA – CAGLIARI

08/07/2020 Mercoledì 19.30 GENOA – NAPOLI

08/07/2020 Mercoledì 21.45 ATALANTA- SAMPDORIA

08/07/2020 Mercoledì 21.45 BOLOGNA - SASSUOLO

08/07/2020 Mercoledì 21.45 ROMA – PARMA (DAZN)

08/07/2020 Mercoledì 21.45 TORINO – BRESCIA

09/07/2020 Giovedì 19.30 SPAL – UDINESE (DAZN)

09/07/2020 Giovedì 21.45 HELLAS VERONA – INTER

Tredicesima giornata di ritorno

11/07/2020 Sabato 17.15 LAZIO – SASSUOLO

11/07/2020 Sabato 19.30 BRESCIA – ROMA

11/07/2020 Sabato 21.45 JUVENTUS – ATALANTA (DAZN)

12/07/2020 Domenica 17.15 GENOA – SPAL (DAZN)

12/07/2020 Domenica 19.30 CAGLIARI – LECCE

12/07/2020 Domenica 19.30 FIORENTINA – HELLAS VERONA (DAZN)

12/07/2020 Domenica 19.30 PARMA – BOLOGNA

12/07/2020 Domenica 19.30 UDINESE – SAMPDORIA

12/07/2020 Domenica 21.45 NAPOLI – MILAN

13/07/2020 Lunedì 21.45 INTER – TORINO

Quattordicesima giornata di ritorno

14/07/2020 Martedì 21.45 ATALANTA – BRESCIA

15/07/2020 Mercoledì 19.30 BOLOGNA – NAPOLI (DAZN)

15/07/2020 Mercoledì 19.30 MILAN – PARMA

15/07/2020 Mercoledì 19.30 SAMPDORIA - CAGLIARI

15/07/2020 Mercoledì 21.45 LECCE – FIORENTINA (DAZN)

15/07/2020 Mercoledì 21.45 ROMA – HELLAS VERONA

15/07/2020 Mercoledì 21.45 SASSUOLO – JUVENTUS

15/07/2020 Mercoledì 21.45 UDINESE – LAZIO

16/07/2020 Giovedì 19.30 TORINO – GENOA

16/07/2020 Giovedì 21.45 SPAL – INTER (DAZN)

Quindicesima giornata di ritorno

18/07/2020 Sabato 17.15 HELLAS VERONA – ATALANTA

18/07/2020 Sabato 19.30 CAGLIARI – SASSUOLO

18/07/2020 Sabato 21.45 MILAN – BOLOGNA (DAZN)

19/07/2020 Domenica 17.15 PARMA – SAMPDORIA (DAZN)

19/07/2020 Domenica 19.30 BRESCIA – SPAL

19/07/2020 Domenica 19.30 FIORENTINA – TORINO (DAZN)

19/07/2020 Domenica 19.30 GENOA – LECCE

19/07/2020 Domenica 19.30 NAPOLI – UDINESE

19/07/2020 Domenica 21.45 ROMA – INTER

20/07/2020 Lunedì 21.45 JUVENTUS – LAZIO

Sedicesima giornata di ritorno

21/07/2020 Martedì 19.30 ATALANTA – BOLOGNA

21/07/2020 Martedì 21.45 SASSUOLO – MILAN

22/07/2020 Mercoledì 19.30 PARMA – NAPOLI (DAZN)

22/07/2020 Mercoledì 21.45 INTER – FIORENTINA

22/07/2020 Mercoledì 21.45 LECCE – BRESCIA

22/07/2020 Mercoledì 21.45 SAMPDORIA – GENOA

22/07/2020 Mercoledì 21.45 SPAL – ROMA (DAZN)

23/07/2020 Mercoledì 21.45 TORINO – HELLAS VERONA

23/07/2020 Giovedì 19.30 UDINESE – JUVENTUS

23/07/2020 Giovedì 21.45 LAZIO – CAGLIARI (DAZN)

Ricordiamo che DAZN è visibile anche su Sky grazie al canale DAZN1, attivo ormai da tempo e che trasmette via satellite i contenuti sportivi, tra cui le tre partite di Serie A.