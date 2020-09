Torna la Serie A: dove vedere la prima giornata in TV e streaming

Dopo qualche settimana di pausa, torna la Serie A, con la nuova stagione che prenderà il via domani, sabato 19 Settembre, alle ore 18:00 con Fiorentina - Torino e si concluderà lunedì alle 20:45 con Milan - Bologna. Vediamo però insieme la programmazione completa.

Dove vedere la prima giornata di Serie A in TV e streaming

19/09/2020, Sabato ore 18.00: Fiorentina-Torino (Sky)

19/09/2020, Sabato ore 20.45: Hellas Verona-Roma (DAZN)

20/09/2020, Domenica ore 12.30: Parma-Napoli (DAZN)

20/09/2020, Domenica ore 15.00: Genoa-Crotone (DAZN)

20/09/2020, Domenica ore 18.00: Sassuolo-Cagliari (Sky)

20/09/2020, Domenica ore 20.45: Juventus-Sampdoria (Sky)

21/09/2020, Lunedì ore 20.45: Milan-Bologna (Sky)

Le partite trasmesse su DAZN potranno essere viste anche sul canale DAZN1 di Sky, che è attivo dalla scorsa stagione e permette di accedere alla programmazione della piattaforma di streaming su satellite.

Non giocheranno questo fine settimana Inter, Udinese, Lazio ed Atalanta, che recupereranno le partite solo successivamente dal momento che hanno terminato la stagione in ritardo rispetto alle altre squadre. Benevento - Inter andrà in onda su Sky mercoledì 30 Settembre alle ore 18:00, in parallela con Udinese - Spezia, anch'essa trasmessa sulla piattaforma di pay tv. Lazio - Atalanta invece si giocherà sempre il 30 Settembre, ma alle 20:45: anche quest'ultima sarà trasmessa su Sky.

Ovviamente gli abbonati potranno vedere le partite anche in streaming sulla piattaforma Sky Go.