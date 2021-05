Torna Silicon Valley: appuntamento alle 14 di oggi con la redazione tech

Come ogni lunedì, torna sul canale Twitch di Everyeye l'appuntamento con "Silicon Valley", il programma di approfondimento legato al mondo dell'elettronica ed informatica in compagnia della redazione tech.

In vostra compagnia, dalle 14, ci saranno Alessio e Riccardo, che parleranno delle ultime novità legate al mondo della tecnologia. La settimana che è iniziata si è aperta con l'annuncio di Intel del Computex: la fiera asiatica ci terrà compagnia nel corso dei prossimi giorni e vedrà anche la presenza di AMD e NVIDIA.

La prossima settimana invece inizierà ufficialmente la WWDC 2021 di Apple, con il keynote in programma il 7 Giugno nel corso del quale, come da protocollo, Tim Cook e soci sveleranno i nuovi sistemi operativi per l'anno in corso, ma non sono da escludere sorprese lato hardware.

Silicon Valley si chiuderà con lo "Spiegone" in cui vi racconteremo qualche dettaglio legato alle tecnologie più interessanti.

