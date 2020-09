Torna l'SMS di 'AMZ PRIME', ma è una truffa: occhio al messaggio!

Nelle ultime ore in molti hanno ricevuto un SMS da parte di un numero sconosciuto contenente un avviso riguardante un "regalo di AMZ PRIME". Proprio quest'ultima parte ha tratto in inganno in molti in quanto l'hanno collegato ad Amazon Prime, ma non è così.

Il messaggio, con il relativo link contenuto al suo interno, non ha nulla a che vedere con il negozio di Jeff Bezos, ma sfrutta questo nome simile per truffare i meno esperti.

Cliccando sull'indirizzo, infatti, si viene reindirizzati ad una pagina in cui è richiesto l'inserimento dei propri dati personali ed in alcuni casi le coordinate bancarie che, una volta finite tra le mani dei malviventi, possono essere utilizzate per effettuare addebiti non desiderati.

Il testo sembra variare ed alcuni hanno addirittura ricevuto un secondo SMS con scritto "[Secondo Avviso]: NOME, Abbiamo cercato di contattarti per il tuo regalo di AMZ PRIME, Per richiederlo segui il seguente link:".

In casi come questo consigliamo di spargere la voce che si tratta di un tentativo di phishing e soprattutto di cancellare immediatamente i messaggi. Amazon, così come i negozi, sono soliti inviare le comunicazioni via mail, ed anche in quest'ultimo caso la nostra raccomandazione è di verificare attentamente la provenienza dei messaggi di posta elettronica.