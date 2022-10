Torna l'ora solare, ma è davvero conveniente? Uno studio prova a dare una risposta

Nonostante manchi ormai poco all'ora solare, in molti sostengono che mantenere invece l'ora legale sarebbe decisamente più vantaggioso. Un nuovo studio prova a dare una risposta definitiva.

Tra sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022 la lancetta tornerà indietro di 60 minuti. Ciò nonostante, non è di certo una novità l’ipotesi secondo cui evitare di tornare all'ora solare, sarebbe vantaggioso in termini di risparmio energetico. Una nuova ricerca condotta dal centro studi di Conflavoro PMI, ha dimostrato come l'ora legale potrebbe ammortizzare il caro energia che sta affliggendo non solo l'Italia ma tutto il mondo.

Il dott. Capobianco, presidente di Conflavoro PMI, ha posto un pratico esempio, utilizzando la città di Roma. Nella capitale, quando l’ora solare è in vigore, il 21 dicembre (il giorno più corto dell’anno) il sole tramonta alle 16.42.

"Con quella legale diventerebbero le 17.42. È vero che l’alba dello stesso giorno verrebbe spostata alle 8.34, anziché alle 7.34, ma il risparmio di consumi e luce elettrica sarebbe comunque maggiore visto che alle cinque di pomeriggio la gran parte delle attività lavorative è ancora in pieno svolgimento."

Eseguendo un calcolo spannometrico (senza avere dei dati precisi) e ponendo l'ipotesi che nel periodo in cui vige l’ora solare si applicasse l’ora legale per un totale di 147 giorni, si andrebbe ad acquisire un'ora di luce naturale al giorno in più.

Ciò andrebbe a garantire un risparmio sui consumi di energia pari a 2,7 miliardi di euro per il 2023. L'ora legale potrebbe quindi rappresentare una misura atta a far fronte, almeno in parte, ai grossi problemi energetici che l'intera nazione dovrà fronteggiare.

"Mantenere l’ora legale potrebbe quindi certamente contribuire a scongiurare tutte quelle misure pratiche di emergenza", conclude Capobianco. Non ci resta che attendere eventuali risposte dalla comunità scientifica.