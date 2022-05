Torna il Sottocosto Unieuro: 10 giorni di sconti imperdibili fino al 5 Giugno

Non c’è solo il Red Friday di Mediaworld in giornata odierna. Parte, infatti, anche il nuovo Sottocosto di Unieuro che proporrà 10 giorni di sconti su tantissimi prodotti d’elettronica, che potranno essere acquistati a prezzi ridotti fino al 5 Giugno 2022.

Tra i prodotti in offerta segnaliamo il Samsung Galaxy Tab A7 Lite a 109,99 Euro, il 35% in meno rispetto ai 169,99 Euro di listino, ma anche l’iPad da 10,2 pollici WiFi Only con 64 gigabyte di memoria interna a 329 Euro, in calo del 15% dai 389 Euro di listino.

Fronte indossabile, invece, il Galaxy Watch A7 da 40mm può essere acquistato a 159,99 Euro, il 40% in meno dai 269,90 Euro imposti dal produttore. Lo Huawei Watch GT 2 invece è disponibile a 99,99 Euro, il 56% in meno rispetto ai 229,99 Euro di listino, mentre lo Xiaomi Mi Watch Lite passa a 34,99 Euro, con un risparmio del 50% dai 69,99 Euro precedenti.

In sconto però troviamo anche il MacBook Air da 13 pollici con chip M1, GPU 7-core ed SSD da 256 gigabyte, che viene proposto a 949 Euro, il 18% in meno dai 1159 Euro di listino.

Tra gli altri prodotti segnaliamo l’SSD Samsung 870 EVO da 500 gigabyte a 59,99 Euro, il 36% in meno rispetto ai 94,99 Euro di listino.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, il Samsung Galaxy S22+ passa a 949 Euro, dai 1129 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.