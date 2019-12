Torna il Sottocosto di Unieuro: sconti fino al 26 Dicembre su tanti prodotti

A fianco dei Natalissimi, torna da Unieuro il Sottocosto Online, che sarà attivo fino al prossimo 26 Dicembre su tantissimi prodotti. Come sempre a rientrare nel volantino sono anche dispositivi d'elettronica ed informatica, ma vediamo di cosa si tratta.

Sul MacBook Pro da 13,3 pollici è previsto uno sconto di 300 Euro e passa a 1249 Euro, rispetto al prezzo di listino imposto dal produttore. In sconto anche il Samsung Galaxy S10+ da 512GB di storage, a 799 Euro, mentre le Galaxy Buds passano a 119,90 Euro, il 19% in meno rispetto ai 149 Euro precedenti.

In offerta troviamo anche il notebook HP 15DY1016NL da 15,6 pollici, a 649,99 Euro, il 27% in meno rispetto agli 899,99 Euro precedenti Xiaomi Mi A3 da 64 gigabyte invece passa a 149 Euro, per un risparmio del 40% rispetto ai 249,90 Euro precedenti.

Dal fronte dei TV, la Samsung UE55RU7090UXZT da 55 pollici 4K Ultra HD è disponibile a 379 Euro, per un risparmio del 45% se si confronta il prezzo precedente di 699 Euro. Il televisore QLED 4K da 65 pollici Samsung Q90R invece può essere acquistato a 2299 Euro, il 34% in meno. Sempre dal fronte dei TV OLED, il Panasonic TX-55GZ1000E da 55 pollici passa a 1299 Euro, mentre la Sony KD-55XG9505 da 55 pollici a 999 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.