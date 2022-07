Torna il Sottocosto Unieuro: sconti imperdibili fino al 31 Luglio 2022

Nuovo volantino per Unieuro, che in giornata odierna lancia il Sottocosto con tanti sconti fino al 31 Luglio 2022. Protagonisti sono tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica, che possono essere acquistati a prezzi ridotti.

Partendo dagli smartphone, segnaliamo il Samsung Galaxy S22 5G a 699 Euro, il 20% in meno rispetto agli 879 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy S21 FE passa a 609 Euro, con un risparmio del 20% dai 769,90 Euro imposti dal produttore.

Sempre fronte smartphone, è disponibile in sconto anche l’iPhone 13 Pro da 128 gigabyte, a 1099 Euro, il 7% in meno rispetto ai 1189 Euro imposti dal produttore, mentre lo Xiaomi 11T viene proposto a 349,90 Euro.

Tra i televisori, segnaliamo il Samsung Series 5 TV QLED da 32 pollici a 349,90 Euro, il 18% in meno dai 429,90 Euro di listino, mentre il Samung The Frame 4K da 50 pollici passa a 679 Euro, il 46% in meno rispetto ai 1278,99 Euro di listino. Interessante anche l’Hitachi 65HAK5353 da 65 pollici a 399,90 Euro, il 38% in meno rispetto ai 649,90 Euro di listino.

In sconto segnaliamo anche il MacBook Pro da 14 pollici con chip M1 Pro, a 1949 Euro, il 17% in meno rispetto ai 2369 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.