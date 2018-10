Torna il Sottocosto di Unieuro: sconti su smartphone, notebook e TV 4K fino al 21 ottobre

Dopo qualche settimana in cui è stata a guardare la concorrenza, Unieuro torna all'attacco con il nuovo volantino "Sottocosto", che sarà valido fino al 21 Ottobre e come sempre abbraccia varie categorie di prodotti, tra cui smartphone, notebook e televisori.

Partendo dagli smartphone, citiamo l'interessante promozione sul Galaxy S9 di Samsung, che nella variante da 64 gigabyte può essere portato a casa a 599 Euro, il 31% in meno rispetto al prezzo originale di 879 Euro. Sempre dal fronte Samsung, il Galaxy A6+ da 32 gigabyte è disponibile a 259,90 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 309,90 Euro di listino.

Tornando ai top di gamma, citiamo ovviamente l'offerta su Huawei P20, la cui variante classica da 128 gigabyte può essere acquistata a 499 Euro, mentre Apple porta iPhone X da 64 gigabyte ad 899 Euro.

Retando in ambito Apple, citiamo anche l'offerta su iPad da 32 gigabyte, disponibile a 299 Euro, il MacBook Pro con processore i5 di settima generazione da 2,3 Ghz e schermo da 13,3 pollici a 1299 Euro e MacBook Air con Intel Core i5 di quinta generazione a 799 Euro rispetto ai 1129 Euro di listino.

Fronte televisori, l'offerta non è molto ampia, in particolare su quelli Ultra HD. Interessante la promozione sulla Samsung UE55NU7400U da 55 pollici che viene proposta a 649 Euro, il 35% in meno rispetto ai 999 Euro precedenti. Anche LG partecipa al Sottocosto, con il 55UK6950PLB sempre da 55 pollici 4K, a 599 Euro, mentre Sony propone la KD-43XF7096 da 42,5 pollici a 499 Euro.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.