Torna lo spettro dello 'scalping': in Cina le RTX 40 rivendute a cifre folli

Il crollo dei prezzi dopo l'annuncio della RTX 4090 è stato un fenomeno del tutto fisiologico, figlio di un cambio generazionale molto importante. Inoltre, il fenomeno dello scalping sembrava ormai un brutto ricordo del recente passato.

Come dimenticare, per esempio, la difficoltà degli scalper nelle vendite della RTX 4080, evidentemente fuori tempo massimo per una pratica sorta durante il boom della domanda in piena pandemia e che ormai non aveva più terreno fertile. O forse sì?

A quanto pare, in Cina gli scalper starebbero riuscendo a imporsi nel mercato locale proprio con le RTX Serie 40 in versione Founders Edition, ormai letteralmente introvabili se non a prezzi superiori almeno del 50%. I prezzi MSRP sarebbero di:

RTX 4090: 12999 RMB

RTX 4080: 9499 RMB

RTX 4070: 4799 RMB

RTX 4060 Ti: 3199 RMB

Nei negozi online, tuttavia, la sola RTX 4070 viene venduta a non meno di 6999 RMB (al cambio quasi 900 euro, contro i circa 600 di listino), per un prezzo superiore del 45% rispetto a quello consigliato dal produttore. Fortunatamente, questo discorso parrebbe valere solo per le edizioni Reference delle nuove schede NVIDIA e non per i modelli custom, i cui prezzi sarebbero sostanzialmente allineati.

In effetti, le versioni FE delle GPU NVIDIA sono da sempre particolarmente ricercati per via della loro estetica e delle prestazioni "di riferimento". Mai come in questa generazione, poi, si osserva una particolare spinta verso design e qualità dei materiali soprattutto nei modelli entry level come la RTX 4060 Ti. Sarà questo il motivo?