Torna la truffa degli annunci di lavoro falsi: come riconoscerli e difendersi

Con la nuova settimana, torniamo a parlare delle truffe che negli ultimi tempi si sono riaffacciate sul mercato. In particolare, quest’oggi ci soffermiamo sulla truffa degli annunci di lavoro, che trae in inganno coloro che sono alla ricerca di una nuova posizione lavorativa.

Si sa infatti che in queste circostanze si è disposti a fare di tutto per trovare un lavoro e portare a casa uno stipendio, ecco perchè i truffatori puntano su questa situazione per preparare quelle che sono delle vere e proprie trappole.

Le truffe legate agli annunci di lavoro si contraddistinguono per alcuni segnali immediati: innanzitutto promettono facili guadagni (ed immediati) e contengono pochi requisiti (o in alcuni casi addirittura solo “la buona volontà”). L’aspetto più singolare è legato al fatto che, in alcune circostanze, si passa anche ai colloqui che altro non sono delle messe in scena, i quali si svolgono in edifici fatiscenti e senza nomi o indicazioni sul campanello.

Al termine di questi colloqui, si viene ricontattati dalla stessa azienda-fake che chiede di versare una somma di denaro per iniziare il rapporto lavorativo. In alcuni casi infatti questa somma viene giustificata come un costo da sostenere per un corso di formazione necessario per essere inquadrato successivamente. In casi analoghi, il consiglio è di interrompere immediatamente qualsiasi tipo di rapporto, in quanto si tratta di una truffa.

