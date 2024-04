Torna la truffa del pacco e c'è addirittura una 'guida': come riconoscerla

Avete presente la truffa di PostePay e Bancoposta? Ebbene, purtroppo non è di certo l'unica a circolare con insistenza in Italia nel periodo in cui iniziano le belle giornate. I malintenzionati, infatti, stanno tornando alla carica con la truffa del pacco.

Se, infatti, già a Pasqua si segnalava il ritorno della truffa del civico incompleto in Italia, adesso iniziano a moltiplicarsi i messaggi relativi alla fantomatica impossibilità di consegnare i pacchi. Che si tratti dell'arrivo in magazzino o di qualsivoglia altra "problematica", il tentativo dei malintenzionati è sempre simile: si cerca di far credere all'ignara vittima di aver inserito un indirizzo incompleto in fase di ordine.

Tranquilli, non avete inserito alcuna informazione sbagliata: si tratta di una truffa che cerca di "mettere fretta" a chi ha ricevuto l'SMS. Si promette, infatti, una consegna tempestiva a fronte dell'inserimento dei propri dati, ma è importante non premere su alcun link e soprattutto non digitare dati sensibili. L'obiettivo dei malintenzionati in queste situazioni è quello di ottenere le informazioni delle ignare vittime.

Come riconoscere questi messaggi? Oltre al fatto che spesso vengono inviati da numeri esteri (non sono inusuali prefissi come +84 per il Vietnam o +91 per l'India), nonché che usualmente c'è una richiesta "urgente" e fuori dal comune, spesso i link sono "corti" o fuori contesto. In generale, utilizzare la regola del caffè per proteggersi dalle truffe online, senza farsi prendere dalla fretta, può sempre tornare utile.

In ogni caso, un aspetto che si fa notare nella più recente "ondata" di SMS malevoli risiede nel fatto che c'è persino una "guida". Addirittura, infatti, alcuni malintenzionati arrivano a fornire all'utente svariati passaggi per "portare a compimento" l'operazione, dal rispondere con una lettera specifica al messaggio fino al chiuderlo e riaprirlo, passando per la copia in altre app del link. A volte, tutto questo è pure tradotto in malo modo (con indicazioni poco chiare).

Insomma, i malintenzionati sono tornati alla carica con un "grande classico". L'importante è non seguire le indicazioni, cancellando magari l'SMS coinvolto (senza premere su alcun link) e tornando sereni al proprio quotidiano.

Su Apple USB-C Power Adapter 20W White è uno dei più venduti di oggi.