Torna la truffa sulla Postepay e Bancoposta, che svuota la carta: come riconoscerla

Poco dopo aver parlato della truffa a nome dell’Enel, continuiamo a parlare dei tentativi di frode che stanno interessando sempre più gli utenti italiani, mettendo potenzialmente a rischio i risparmi presenti sui loro conti correnti.

In questo approfondimento, ci soffermeremo su due truffe che abbracciano gli utenti PostePay e Bancoposta.

In entrambi i casi, ad essere interessati sono coloro i quali mettono in vendita degli oggetti su Subito, o altre piattaforme di rivendita. Una volta che la vittima designata mette in vendita un oggetto su un portale, il presunto acquirente (che altro non è che un truffatore), dopo aver scambiato qualche messaggio attraverso il sistema di messaggistica istantanea “ufficiale”, chiede il numero di Whatsapp per iniziare a parlare qui. A questo punto, dopo vari messaggi conferma l’intenzione di acquistare l’oggetto ed invia un link per verificare il pagamento.

Tale indirizzo, solitamente, rimanda ad una pagina simile a quella del portale di vendita ufficiale, con il classico pulsante “call to action” che - a detta dei truffatori - consentono di accettare i fondi. Facendoci click su, verranno richiesti i dati della carta o l’IBAN che se inseriti finiscono tra le mani dei truffatori, i quali provvedono a svuotare i conti correnti.

In casi come questi, il consiglio è sempre di affidarsi alle piattaforme di vendita ufficiali anche per i pagamenti, e di evitare qualsiasi tipologia di link terzo.

