Torna la truffa dei regali di Amazon: occhio all'SMS!

Il profilo ufficiale dell'Agente LISA, in un post pubblicato su Facebook qualche giorno fa ha messo in guardia gli utenti da una truffa che già in passato aveva fatto diverse vittime sul web. Ad oggetto ci sono alcuni presunti regali di Amazon, che ovviamente non esistono.

Attraverso un SMS, infatti, gli utenti vengono informati di un dono che ha messo da parte per loro il colosso degli e-commerce, con tanto di link che se cliccato reindirizza ad un sito web simile ad Amazon, ma soprannominato "Amazin Products", con tanto di logo copiato. Qui viene richiesto l'inserimento di dati personali e della carta di credito, che poi vengono utilizzati per sottrarre denaro.

"Ed eccolo qui il messaggio che ingolosisce chi lo riceve, ma se sei Agente Lisa non solo non ci caschi ma avvisi tutti per scongiurare l’ennesimo tentativo di phishing, con cui provano a rubare i dati della carta di credito. Nelle foto vi ho messo il messaggio che mi è arrivato e tutti i passaggi se uno ci clicca sopra. Quindi occhio e avvisate i vostri conoscenti di NON INSERIRE dati personali e della carta di credito. Qui non si tratta del vero Amazon ma solo di chi usa il loro nome per truffare come è accaduto e accade a tanti altri marchi famosi" si legge nel post, che mette anche in guardia gli utenti dalle recensioni presenti nelle pagine, che ovviamente sono false.

Il consiglio è di cancellare subito l'SMS ed evitare di cliccare sul link.