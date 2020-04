Torna la truffa del rimborso del canone Rai: attenzione alla mail

A qualche mese di distanza dalle ultime segnalazioni, torna nuovamente la truffa del finto rimborso del canone Rai, che viene proposto agli utenti attraverso una mail di phishing in sui si cita l'Agenzia delle Entrate per colpire il maggior numero possibile di utenti.

Nella mail ricevuta da molti utenti si legge che "a causa di un errore nel calcolo automatico, Lei ha versato una cifra in effetto rispetto al dovuto ed ha quindi diritto al rimborso della somma", che viene indicata poco sopra. Gli hacker e truffatori per tanto invitano gli utenti ad inviare la richiesta attraverso un link allegato nella mail.

Dopo aver cliccato sull'indirizzo, infatti, si viene reindirizzati ad una pagina che richiede l'inserimento delle coordinate bancarie e dei dati anagrafici che, però, vengono inviati direttamente ai truffatori.

La truffa sta avendo una risonanza importante a livello nazionale, e sono tanti i giornali che stanno riportando la notizia, mettendo in guardia gli utenti.

Come sempre in questi casi, consigliamo di cestinare immediatamente la mail e di non cliccare in alcun modo sul link contenuto all'interno in quanto potrebbe mettere a rischio i dati. E' altresì raccomandato anche di non inoltrarla a nessuno per evitare di diffondere ulteriormente la catena e la truffa ad essa collegata.



Negli ultimi giorni anche Unicredit ha avvertito gli utenti dei tentativi di phishing in atto.