Torna la truffa del 'Rimborso Fiscale' dell'Agenzia delle Entrate: come evitarla

Nella giornata di ieri su queste pagine abbiamo parlato delle numerose truffe che si affacciano su Instagram, e quest’oggi purtroppo siamo qui a raccontarvi di una nuova campagna di phishing che avviene a nome dell’Agenzia delle Entrate.

A comunicarlo la stessa Agenzia con un avviso pubblicato sulle proprie pagine, dove spiega che la truffa tenta di agganciare gli utenti tramite una mail contenente i seguenti elementi:

Mittente indirizzo estraneo all’Agenzia delle Entrate

Oggetto “Rimborso fiscale ITXXXXXXXXXX”

Riferimento nel testo ad un fantomatico rimborso fiscale di importo variabile e casuale

Presenza di un link “Accedi al modulo web di rimborso” che rimanda ad un portale contraffatto

Errori grammaticali, di punteggiatura ed omissioni nel testo

Senso d’urgenza generale

Come avviene anche in altre circostanze, cliccando sul link presente nella mail fasulla si viene reindirizzati ad un sito web simile a quello dell’Agenzia delle Entrate a livello grafico, contenente un modulo fasullo per richiedere il rimborso (che ovviamente non esiste). In tale modulo viene richiesto l’inserimento dei dati personali e degli estremi del conto corrente bancario, i quali finiscono tra le mani dei truffatori che provvedono ad effettuare addebiti indesiderati.

“Raccomandiamo ai cittadini di prestare la massima attenzione e, qualora ricevessero e-mail analoghe all’esempio sopra riportato, di non cliccare sui link in esse presenti, di non scaricare, aprire e compilare eventuali allegati, di non fornire credenziali d’accesso, dati personali e le coordinate bancarie in occasione di eventuali telefonate legate a questo tipo di fenomeni e di non ricontattare assolutamente il mittente di eventuali comunicazioni” si legge nel bollettino dell’Agenzia.

