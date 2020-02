Torna la truffa di San Valentino su Whatsapp: occhio al messaggio!

Con l'approssimarsi della Festa degli Innamorati di domani, è tornata in auge la truffa di San Valentino di Whatsapp, che si presenta in maniera simile alle controparti di Natale, Capodanno ed in generale a quelle che ciclicamente ritornano in concomitanza con le ricorrenze.

In molti l'hanno già soprannominato "virus di San Valentino" e da qualche ora ha iniziato a circolare sulla piattaforma di messaggistica da 2 miliardi di utenti. Vari utenti infatti hanno ricevuto uno strano messaggio numerico che, se non cancellato immediatamente, rischia di provocare danni agli smartphone ed al credito residuo sulle SIM.

Il messaggio infatti arriva da un numero sconosciuto, e contiene dei cifre variabili ed una porzione di testo. Al destinatario viene semplicemente chiesto di reinviare tale codice al mittente. Come osservato dai ricercatori di sicurezza, nel momento in cui si completa la procedura si dà al malvivente la possibilità di accedere alle chat ed al profilo.

Whatsapp in una nota sottolinea che non chiederà mai l’inserimento di un codice, "quindi raccomandiamo a tutti gli utenti di non rivelare mai un codice PIN a nessuno, o di divulgare informazioni private o finanziarie a nessuno, a meno che non sia qualcuno che si conosce e di cui ci si fida. Se si dovesse riceve un messaggio da un numero sconosciuto, si potrà bloccare o segnalare il numero a WhatsApp direttamente dall'app".

Il consiglio è di cancellare immediatamente il messaggio e non dare seguito alle richieste.