Torna in Vodafone: 50GB, minuti ed SMS a 7 Euro al mese

Dopo le offerte di portabilità di Natale, Vodafone torna nuovamente alla carica con una nuova promozione di portabilità rivolta agli ex clienti che sono passati ad altri lidi.

Fino al 7 Gennaio 2020, salvo proroghe, coloro che hanno ricevuto l'apposito SMS informativo potranno attivare la Special Unlimited che include minuti ed SMS illimitati e 50 gigabyte di internet a 7 Euro al mese.

“Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati verso tutti a soli 7 euro al mese. Il costo di attivazione è GRATIS! Vieni nei nostri negozi entro il 07/01/2020 per attivare l’offerta. Dettagli e costi su voda.it/wb9“ è il messaggio che hanno ricevuto tanti utenti nelle ultime ore, da quando l'operatore telefonico ha aperto il listino.

Doveroso sottolineare come il contributo di attivazione sia pari a 0 al posto dei classici 6 Euro. Non è presente nessun vincolo, sia in termini di permanenza in Vodafone, che di acquisto di smartphone o altro.

Coloro che sono interessati e che hanno ricevuto l'offerta tramite SMS non dovranno fare altro che presentarsi presso uno dei rivenditori sparsi sulla penisola ed acquistare la SIM ricaricabile chiedendo l'attivazione della promozione. Vodafone in queste ore sta inviando la proposta a vari utenti.