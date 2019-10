Torna per il weekend PosteMobile Creami Wow: 10GB, minuti ed SMS a 4,99 Euro

PosteMobile ha riesumato per il weekend la promozione Creami Wow Weekend, che potrà essere attivata solo oggi 19 e domani 20 Ottobre. L'offerta ha un costo di 4,99 Euro al mese ed include minuti ed SMS illimitati verso tutti e 10 gigabyte di internet.

Di default, PosteMobile attiva anche i servizi gratuiti "Ti Cerco" e "Richiama Ora", l'avviso di chiamata e l'hotspot. Gli utenti che decideranno ai aderire tramite la pagina ufficiale o telefonicamente attraverso il call center raggiungibile al numero 160, avranno anche la possibilità di installare l'applicazione ufficiale per tenere sempre sotto controllo i consumi della SIM, il traffico ed il credito residuo.

Nelle indicazione PosteMobile sottolinea che non è previsto alcun vincolo (il che vuol dire che sarà possibile effettuare nuovamente la portabilità in qualsiasi momento) e che la SIM offre l'accesso alla rete veloce in 4G ad una velocità di 150 Mbps. E' anche garantita la copertura del 99% della popolazione italiana.

La SIM ha un costo di 15 Euro, che saranno inclusi come traffico, mentre la spedizione è gratuita.

E' chiaramente possibile usufruire senza costi aggiuntivi degli SMS e minuti oltre che del traffico in roaming in tutti i paesi dell'Unione Europea. Nella pagina linkata poco sopra è anche presente il tool che consente di effettuare il calcolo.