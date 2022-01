Torna a WindTre con GO 100 Fire+ da 6,99 Euro al mese: i dettagli dell'offerta winback

Mentre WindTre espande il 5G TDD in Abruzzo, coprendo sempre più località italiane con la rete mobile di quinta generazione a massima velocità, lo stesso operatore rilancia l’offerta Winback GO 100 Fire+ da 6,99 Euro al mese per alcuni ex clienti selezionati. Vediamo nel dettaglio cosa viene proposto.

WindTre Go 100 Fire+ è un’offerta dalla scadenza personalizzata che può essere attivata presso negozi WindTre acquistando una SIM ed effettuando la portabilità del numero. Il pacchetto include minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili italiani, 200 SMS verso tutti e 100 Giga di rete 4G alla detta cifra di 6,99 Euro al mese, con pagamento su credito residuo. Il costo di attivazione e anche quello della scheda SIM sono pari a 0 Euro.

In caso di esaurimento del pacchetto dati proposto, ergo in caso di superamento della soglia fissata da WindTre, il piano base prevede il pagamento di 0,29 Euro per singolo SMS e 0,305 Euro per ogni MB di Internet oltre ai 100 Giga. Nel momento in cui il rinnovo non possa essere effettuato a causa di insufficienza del credito residuo, allora il sistema anticiperà il traffico incluso nel pacchetto GO 100 Fire+ a 0,99 Euro per un giorno, e poi a 1,99 Euro per altri 4 giorni fino ad avvenuta ricarica.

A fine dicembre, invece, WindTre ha annunciato l’estensione della fibra FTTH a Roma.