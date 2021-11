Torna a WindTre con GO 100 Star+: cosa offre per 7,99 Euro al mese?

Se ieri WindTre ha annunciato l’estensione della copertura del 5G TDD in Veneto, oggi riattiva l’offerta winback GO 100 Star+ per ex clienti, comunicando loro la disponibilità tramite campagna SMS dedicata. Vediamo nel dettaglio cosa propone per 7,99 Euro al mese.

In primis, però, ribadiamo chi potrà godere di questa tariffa in promozione. Come ripreso da MondoMobileWeb, solamente gli ex clienti che riceveranno un SMS simile al seguente potranno richiederne l’attivazione: “Buone notizie! Torna in Windtre e avrai 100 GIGA Minuti Illimitati e 200 SMS a soli 7,99E/mese. Attivazione e SIM GRATIS. Attiva nei nostri negozi fino al 21/11. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e info privacy su windtre.it/go100splus”.

Come si può capire dal messaggio, Go 100 Star+ è un pacchetto con 100 Giga di traffico mobile in 4G, minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi numero nazionale e 200 SMS verso tutti a 7,99 Euro al mese, senza costi di attivazione e senza costi per la scheda SIM. In Roaming UE, invece, verranno offerti 4,4 Giga al mese. Gli unici vincoli sono l’acquisto di una nuova SIM ricaricabile per portabilità da parte di ex clienti WindTre, e la durata della promozione fino al 21 novembre 2021. Non è da escludere una variazione nella durata a seconda di quando l’utente interessato riceverà l’SMS in questione.

Sempre a proposito di WindTre, ricordiamo che a inizio novembre l’operatore telefonico ha anche esteso la copertura del 5G in Puglia.