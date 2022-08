Torna WindTre Go 100 Top+: offerta a 5,99 euro al mese proposta a ex clienti

In attesa della rimodulazione WindTre di settembre 2022 che porterà a un incremento di 2,50 Euro per alcune offerte mobili, lo stesso operatore mobile italiano ha pensato di proporre nuovamente l’offerta winback WindTre Go 100 Top+ da 5,99 euro al mese: cosa include nel suo pacchetto dati?

Come ripreso da MondoMobileWeb, l’iniziativa dedicata agli ex clienti per il mese di agosto 2022 viene proposta, come da prassi, mediante SMS simili al seguente: “Torna in WINDTRE! 100GIGA, 200SMS e min illimitati a 5,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro XX/XX”. Da questo messaggio si evincono le caratteristiche chiave del bundle: 100 Giga di Internet mobile in 4G, 200 SMS verso tutti e chiamate senza limiti sempre verso qualsiasi numero nazionale, il tutto alla modica cifra di 5,99 euro al mese. La data di scadenza indicata in conclusione varia a seconda del periodo di ricezione del messaggio.

WindTre richiede poi l’attivazione dell’offerta, in caso di interesse, presso punti vendita fisici; pertanto, una volta ricevuto il messaggio il cliente dovrà recarsi in un negozio WindTre e acquistare una nuova SIM in portabilità dall’operatore al quale è legato al momento della richiesta. Il processo intero richiederà quindi qualche giorno di attesa prima di poter utilizzare la SIM del brand arancione-bianco.

Se invece siete clienti interessati al passaggio verso lo stesso operatore, eccovi le offerte di portabilità verso WindTre disponibili ad agosto 2022.