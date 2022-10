Torna a WindTre con offerta da 5,99 euro al mese: ancora valida Go 100 Top+

Lo scorso agosto WindTre ha lanciato l’offerta winback Go 100 Top+ per convincere alcuni ex clienti a ritornare all’operatore arancione. Ebbene, anche per ottobre 2022 l’offerta speciale da 5,99 euro al mese resterà disponibile e attivabile semplicemente ricevendo il messaggio dedicato o visitando la pagina web apposita.

Come segnalato dai colleghi di MondoMobileWeb, infatti, questo mese sta avendo luogo una campagna promozionale via SMS per proporre WindTre Go 100 Top+. Il bundle dati include chiamate illimitate verso qualsiasi numero fisso o mobile nazionale, 200 SMS e 100 Giga in 4G, il tutto al già citato prezzo mensile di 5,99 euro. Questa non è l’unica offerta winback ora pubblicizzata dall’operatore telefonico, ma resta la più economica.

Gli SMS dovrebbero essere simili al seguente: “Torna in WINDTRE! 100GIGA, 200SMS e minuti illimitati a 5,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro…”, con alla fine una data di scadenza dell’iniziativa personalizzata a seconda dell’invio. Si evince, poi, che attivazione e SIM hanno un costo pari a zero euro. In caso di mancata ricezione dell’SMS è possibile recarsi presso i negozi aderenti o sul sito dell’offerta Go 100 Top+, dove si verrà reindirizzati alla cartina dei centri WindTre presenti in tutta Italia.

Nel frattempo, in data 3 ottobre 2022 WindTre ha alzato i costi di attivazione della rete fissa.