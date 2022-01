Tornado Cash: ecco come funziona il 'riciclaggio' delle criptovalute

Dopo la scoperta di un grave attacco hacker a Crypto.com, il portale con sede a Singapore ha spiegato che i dati e i Wallet dei suoi utenti non sono a rischio, ma la verità parrebbe essere un'altra. Numerosi correntisti di Crypto.com, infatti, hanno lamentato negli scorsi giorni la scomparsa di parte dei propri risparmi.

Solo il 20 gennaio, Crypto.com ha ammesso delle violazioni di alcuni account isolati da parte degli hacker, spiegando però che tutti i clienti interessati saranno rimborsati il più rapidamente possibile dalla compagnia. Tuttavia, mentre il portale si prodiga per i risarcimenti agli utenti colpiti dall'attacco hacker, in molti si domandano dove siano finite le criptovalute rubate.

La domanda è in realtà piuttosto comune, perché la blockchain permette il tracciamento dei movimenti del denaro, il che teoricamente dovrebbe garantire alle autorità che svolgono le indagini sugli attacchi di risalire velocemente agli hacker che li hanno portati avanti. Tuttavia, questi ultimi sembrano usare comunemente uno strumento noto come Tornado Cash per far perdere le proprie tracce.

Al momento, infatti, Coinbase riporta che Tornado Cash sta venendo utilizzato per il "mixing" dei 14 milioni di dollari rubati da Crypto.com, pari a circa 4.600 Ethereum. Il nome di Tornado Cash spunta spesso in relazione alle truffe sulla blockchain, poiché viene accusato da molti di essere un servizio di riciclaggio di denaro digitale, che tramite il "mixing" permette di far perdere le tracce delle somme trafugate dai Wallet degli utenti.

Tornado Cash è un protocollo ETH lanciato all'inizio del 2020 con l'obiettivo di migliorare la privacy delle transazioni tra criptovalute: il servizio, al momento, ottiene il proprio scopo oscurando i link on-chain tra chi invia e chi riceve il denaro digitale. Di base, l'attività di Tornado Cash non è illegale, e anzi vi sono delle ottime ragioni perché essa continui: per esempio, il servizio viene utilizzato per proteggere la privacy di attivisti e politici che usano le criptovalute come fonte di sostegno, trovandosi magari ad opporsi a regimi autoritari e repressivi.

Tuttavia, l'utilizzo "etico" di Tornado Cash è minoritario, almeno per il momento, mentre il servizio viene tenuto in moto essenzialmente dal riciclaggio di denaro da parte di hacker e criminali. In un'intervista rilasciata sempre a Coindesk, il Financial Crimes Enforcement Network ha spiegato che Tornado Cash è un esempio di "money transmitter", e per questo dovrebbe essere obbligato per legge, in alcuni casi, a pubblicare i dati relativi alla privacy dei propri utenti, specie quando questi sono collegati a delle truffe.

In realtà, la mancanza di una regolamentazione delle criptovalute si sta decisamente facendo sentire in tal senso, poiché il denaro che passa per Tornado Cash è essenzialmente irrintracciabile dopo il "mixing". Nonostante ciò, il co-fondatore della piattaforma, Roman Storm, ha spiegato che Tornado sta lavorando con i regolatori americani per garantire il tracciamento degli utenti in casi particolari, ma che quest'ultimo sarà implementato probabilmente solo con Tornado Cash 2, la seconda iterazione del protocollo.

Nello specifico, Storm ha dichiarato che "siamo in una situazione diversa dagli altri servizi di mixing. Per noi è molto importante attenerci alle norme. Facciamo quello che riteniamo giusto". Intanto, però, la criptovaluta emessa da Tornado, TORN Token, ha fatto registrare nelle ultime 24 ore un aumento del 9%, mentre il resto del mercato degli asset digitali sembra in grave sofferenza.